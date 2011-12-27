〔金属期市〕期铜在美国和亚洲市场下滑,年底前市场交投淡静

* 铜价因年底结清头寸下跌,夹头清淡

* Freeport旗下印尼铜矿再度停工

路透纽约/吉隆坡12月27日电---期铜周二在美国和亚洲市场均下跌,盘中交投清淡.伦敦市场因圣诞节假期休市.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标3月期铜HGH2收低6.05美分,或1.7%,结算价报每磅3.4090美元.交易极其淡静,不到30日均值的四分之一.

亚洲盘方面,上海期货交易所主力3月期铜合约SCFc3收低60元人民币,或0.1%,报每吨55,140元人民币(8,724美元).

伦敦金属交易所(LME)因Boxing Day假期休市.上周五LME指标三个月期铜CMCU3收高110美元,报每吨7,650美元.

多数商品周二上涨,投资者担心伊朗威胁将中断经由霍尔木兹海峡的原油运输,因此原油大涨.谷物和大豆价格因阿根廷气候忧虑上扬.

尽管12月美国消费者信心数据强劲,进一步提振了该国经济复苏的前景,但铜表现温和.

消息称Freeport(FCX.N)旗下印尼Grasberg铜矿的工会再度停工.此前该矿连续三个月罢工未对价格产生太大影响.

"我猜测,今日金属价格下跌的原因更多是因为年底头寸结清,这造成卖盘多於买盘."T & K Futures and Options主席Michael Smith称."此外,成交量也相当清淡,任何市场活动看似都会被放大."

铜价今年可能下跌约20%或更多,多数跌幅在第三季发生,因对欧元区债务危机的担忧加剧.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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