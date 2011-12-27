〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收升,因担忧南美天气

路透12月27电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二跳涨逾2%至六周高位,且年内返回平盘上方,因南美炎热和干燥天气威胁该国的玉米成长.

谷物顾问Michael Cordonnier将其巴西玉米预估下调300万吨,且将其阿根廷玉米预估下调100万吨.

天气预报机构称,缺水的巴西南部和阿根廷大豆种植地区近期内没有降雨,威胁原本受长时期干燥天气影响的作物,且导致大豆期货价格周二跳涨.

主要的大豆和玉米出口国巴西和阿根廷承诺明年将为全球提供大规模供应,这两国的天气状况仍然是本周谷物市场的焦点所在.

在全球谷物市场的农业银行家和其他市场人士称,大型经纪公司MF Global申请破产保护正改变现货谷物的交易,且促使市场人士呼吁寻找新的替代方法并进行改革.

商品期货交易委员会(CFTC)提供的数据显示,大型投机者在截止周二当周降低CBOT玉米期货和期权的净多头头寸,为连续第六周下降.

CBOT-3月玉米合约收在切入位於6.27-3/4美元的50天移动均线上方,此为看多的技术收位.九天强劲相对指标为74.

CBOT-3月玉米合约CH2收涨13-3/4美分,报每蒲式耳6.33-1/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为152,307口.(完)