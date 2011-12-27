〔纽约期市〕ICE原糖期货升至近三周最高,市场交投清淡

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约/伦敦12月27日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周二上扬至近三周最高,分析师称,受助于圣诞节後稀落的投资者买盘,许多软商品市场的主要交易参与方要到新年假期结束後才会重返市场.
他们表示,英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)因假休市,市场交投淡静.阿拉比卡咖啡攀升,但可可期货走低.
根据汤森路透数据,美国软商品市场的成交量较30日均值低70-83%.
ICE-3月原糖期货SBH2小涨0.02美分,报每磅23.61美分.这是现货原糖合约自12月8日以来的最高结算价.
The Price Group的分析师Jack Scoville表示,美元走软亦提振市场人气.
原糖市场可能成为2011年表现第三差的商品,自年内稍早触及30年最高约36美分以来大幅走低.
阿拉比卡咖啡期货上扬,陷於区间内,交易商称,受助于商品市场总体强势和美元走软.
纽约3月阿拉比卡咖啡期货KCH2升3.20美分,或约1.5%,报每磅2.2285美元,2011年可能下跌约9%,2010年大涨77%.
纽约3月可可期货CCH2收跌2美元,报每吨2,216美元.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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