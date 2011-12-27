〔纽约期市〕棉花期货收高,分析师预计本周市场将维持清淡活动

路透纽约12月21日电---棉花期货周二在清淡交投中收高,分析师称因少数投资者买盘,大部分投资者则将在新年假期後返回市场.

棉花市场周一因圣诞节假期休市.

洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2收涨0.67美分,报每磅87.91美分,交投区间为87.24-88.12美分.

汤森路透初步数据显示,周二成交量为近3,100口,较30日均值低近85%.

自棉花价格在3月初触及每磅2.20美元的纪录高位以来,棉花需求即告收缩,价格也下跌超过一半.若棉价停在当前水平,则有可能成为2011年表现最差的商品市场,一年前期棉以超过90%的涨幅成为当年表现第二好的市场.

"市场目前正处於假期模式."独立期棉分析师Mike Stevens称.

他表示,本周市场将维持这种清淡活动,多数基金已结清头寸,并且在下月前不会回归.

从基本面上看,交易商认为到2012年棉花将不是投资者的心头好.

他们指出,这是因为欧盟和美国债务及财政危机忧虑料继续影响棉花需求,造成需求疲弱.

根据ICE数据,美国期棉上周五总成交量为2,975口,为2008年末迄今最低水平.

交易所数据显示,上周五棉花市场的未平仓合约为151,176口.(完)