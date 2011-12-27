〔纽约期市〕棉花期货收高,分析师预计本周市场将维持清淡活动

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约12月21日电---棉花期货周二在清淡交投中收高,分析师称因少数投资者买盘,大部分投资者则将在新年假期後返回市场.
棉花市场周一因圣诞节假期休市.
洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2收涨0.67美分,报每磅87.91美分,交投区间为87.24-88.12美分.
汤森路透初步数据显示,周二成交量为近3,100口,较30日均值低近85%.
自棉花价格在3月初触及每磅2.20美元的纪录高位以来,棉花需求即告收缩,价格也下跌超过一半.若棉价停在当前水平,则有可能成为2011年表现最差的商品市场,一年前期棉以超过90%的涨幅成为当年表现第二好的市场.
"市场目前正处於假期模式."独立期棉分析师Mike Stevens称.
他表示,本周市场将维持这种清淡活动,多数基金已结清头寸,并且在下月前不会回归.
从基本面上看,交易商认为到2012年棉花将不是投资者的心头好.
他们指出,这是因为欧盟和美国债务及财政危机忧虑料继续影响棉花需求,造成需求疲弱.
根据ICE数据,美国期棉上周五总成交量为2,975口,为2008年末迄今最低水平.
交易所数据显示,上周五棉花市场的未平仓合约为151,176口.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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