〔芝加哥期市〕大豆期货触及六周高位,受南美乾旱天气影响

路透12月27日电---交易商称,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上涨2.9%,创10月中旬以来最大涨幅,因担心乾旱天气可能限制今年阿根廷和巴西的大豆产量.

大豆期货连续第八天上扬,为2010年7月以来最长的上涨时期.期间,大豆价格已累计上涨8.8%.

今日大豆价格曾一度触及11月15日以来的最高水准,并自9月15日以来首次突破其50日移动均线.

大豆期货成交放量,高於30日和250日平均水准,即使许多交易商离市休假.

Michael Cordonnier下调2011/12年度南美大豆产量预估,因天气乾旱,尤其是阿根廷地区.

美国农业部(USDA)称,12月22日止当周美国大豆出口检验量为3,824.4万蒲式耳,超过预估的3,000万-3,500万蒲式耳.[ID:nCN1308492]

阿根廷的乾旱天气已令人担忧三周之久,而且看来未来至少10天内仍难以缓解.下周也料将迎来更加炎热的天气.部分早期播种的玉米正处於至关重要的授粉期,而大豆距离开花也就大约两周时间.

天气预报者Somar周二称,巴西最南的大豆种植州--Rio Grande do Sul今年剩余时间应该都是乾旱天气,12月降雨量远低於平均水准,这给新播种作物带来威胁,因为近期将无降雨.

CBOT-1月大豆合约SF2收涨36-3/4美分,报每蒲式耳11.99-3/4美元.

CBOT-1月豆油合约BOc1收高0.88美分,至每磅51.84美分.CBOT-1月豆粕合约SMc1收涨10.7美元,报每短吨307.7美元.

今日CBOT大豆预估成交量为223,695口,豆油为102,487口,豆粕为76,966口.

以下为CBOT农产品期货在1952GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc2 633.25 13.75 2.2% 0.7%

CBOT大豆Sc1 1199.75 36.75 3.2% -13.9%

CBOT豆粕SMc1 307.70 10.70 3.6% -16.9%

CBOT豆油BOc1 51.84 0.88 1.7% -10.2%

CBOT小麦Wc2 644.75 22.75 3.7% -18.8%

CBOT稻米RRc1 1380.00 -10.50 -0.8% -1.4%

欧盟小麦BL2X1 196.75 1.75 0.9% -22.1%

美国原油期货CLc1 101.23 1.55 1.6% 10.8%

道琼工业指数.DJI 12,321 27 0.2% 6.4%

现货金XAU= 1591.64 -13.32 -0.8% 12.1%

欧元/美元EUR= 1.3070 0.0011 0.1% -2.1%

美元指数.DXY 79.7990 -0.1310 -0.2% 1.0%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1738 -49 -2.7% -2.0%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)