〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货上涨,受美元下跌及技术买盘带动

路透12月27日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上涨3.7%至七周最高,交易商说,受美元下跌及技术买盘支持.

CBOT小麦价格在过去七个交易日连涨,升至其50天移动均线上方,为9月来首见.期间升穿关键的支持位後燃点更多买盘.

在七个交易日期间,近月CBOT软红冬麦合约Wc1累计上升11.3%,为8月中来最长的连涨.

美国农业部称,最近一周出口检验1,346.6万蒲式耳小麦,低於预估区间1,500-2,000万蒲式耳.

迄今俄罗斯政府透过标购买进33.1965万吨制粉小麦,目的是支持远离出口港口的地区的价格.

CBOT-3月软红冬麦WH2收涨22-3/4美分,报每蒲式耳6.44-3/4美元.

CBOT小麦预估成交量为41,979口.(完)