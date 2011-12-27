〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货上涨,受美元下跌及技术买盘带动

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月27日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上涨3.7%至七周最高,交易商说,受美元下跌及技术买盘支持.
CBOT小麦价格在过去七个交易日连涨,升至其50天移动均线上方,为9月来首见.期间升穿关键的支持位後燃点更多买盘.
在七个交易日期间,近月CBOT软红冬麦合约Wc1累计上升11.3%,为8月中来最长的连涨.
美国农业部称,最近一周出口检验1,346.6万蒲式耳小麦,低於预估区间1,500-2,000万蒲式耳.
迄今俄罗斯政府透过标购买进33.1965万吨制粉小麦,目的是支持远离出口港口的地区的价格.
CBOT-3月软红冬麦WH2收涨22-3/4美分,报每蒲式耳6.44-3/4美元.
CBOT小麦预估成交量为41,979口.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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