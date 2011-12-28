更正:〔美国债市〕公债价格在清淡交投中微涨,欧洲危机忧虑开始退居其次

路透纽约12月27日电---美国公债价格周二在清淡交投中微涨,鲜有市场人士在圣诞节和元旦之间被缩短的一周交易中入市交易.

美国指标10年期公债收益率(殖利率)在上周五收位附近徘徊,该收益率可能将创下2008年以来最大年度跌幅.

法国巴黎银行驻纽约的美国公债交易部全球主管Kevin Walter称,公债小幅上涨可能只是因为市场成交量不足.

市场对美国消费者信心数据的反应不大.美国12月消费者信心指数创八个月高位,而且升幅超过预期,美国人对劳动力市场及其财务状况的看法更加乐观.

"尽管消费者信心数据意外强劲,而且美国股市表现动荡,美国公债收益率仍在今日多数时间陷於狭窄区间,"CRT Capital资深公债策略师Ian Lyngen称.

"正如我们上周大部分时间所强调的,今年最後几个交易日的价格波动至多令人半信半疑(不相信其代表某种趋势)."