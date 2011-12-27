〔全球金市〕金价下跌,因技术性疲弱和期权相关卖盘

* 关键支撑位200日移动均线下方的技术性卖盘,令市场承压

* 现货金跌至每盎司1,591.09美元的一周低位

* 今日市场成交量为2011年最低之一

* 市场关注:周四将公布的美国初请失业金和成屋待完成销售数据

路透纽约12月27日电---金价周二在清淡交投中下跌,因技术性疲弱、与期权相关的卖盘以及年底最後一周缺乏能够提振买兴的经济面消息.

与美国1月黄金期权到期有关的卖盘令黄金承压,尽管原油和谷物上涨及美元下跌.美国消费者信心数据和房价数据表现不一,令投资者保持观望.

黄金12月有可能录得9%的跌幅.本月稍早金价跌破保持了近三年的关键技术支撑位,引发市场担心黄金可能快要终结持续了逾10年的涨势.

"技术面上看,若要重新确定多头市场格局,现货金需收在200日移动均线上方."PVM futures贵金属交易商Carlos Perez-Santalla称.

盘中稍早,现货金XAU=跌至一周低位1,588.89美元.1906GMT,现货金下跌0.8%,报每盎司1,592.80美元.

RBC Capital Markets副总裁George Gero表示,部分交易商在纽约商品期货交易所(COMEX)1月黄金期权於周二收盘到期前售出价内期权.

年初至今黄金上涨12%,为2011年少数几个涨幅可观的资产.今年市场主要受到美国双底衰退担忧以及欧洲债务危机的拖累.

美国2月黄金期货GCcv1收低10.50美元,报1,595.50美元.成交量低於50,000口,为今年最低水准之一,但与去年年底前的成交量水平接近.

黄金基本未受美国经济消息左右,包括消费者信心触及八个月高位,以及另一份报告显示住房价格疲弱.金价近期跟随股市和较高风险资产的走势.

中国央行周二称,除上海黄金交易所和上海期货交易所外,其他任何地方、机构、个人不得设立黄金交易所或中心,也不得在其他交易场所或中心内设立黄金交易平台.ID:nCN1307984].该消息也打压人气.中国和印度是现货黄金的最大买家.

现货银XAG=下跌1.2%,报每盎司28.69美元.

截至12月23日,全球最大的白银支持上市交易基金(ETF)iShares Silver Trust持仓量下跌近1%,至9,605.79吨,为7月中旬迄今最低.

铂金(白金)系金属方面,现货铂金XPT=上涨0.4%,报1,430.24美元.钯金XPD=涨0.5%,报每盎司660.99美元.

--------------------------1906GMT------------------------------

最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX2月黄金期货 1595.50 -10.50 -0.7 1591.10 1609.20 40,029

COMEX3月白银期货 28.74 -0.344 -1.2 28.615 29.220 10,531

COMEX1月铂金期货 1433.90 4.40 0.3 1421.50 1439.70 3,712

COMEX3月钯金期货 666.60 0.35 0.1 651.65 669.00 943

现货金 XAU= 1592.80 -12.16 -0.8 1590.10 1606.93

现货银 XAG= 28.690 -0.360 -1.2 28.650 29.150

现货铂金 XPT= 1430.24 5.43 0.4 1423.75 1435.75

现货钯金 XPD= 660.99 3.00 0.5 653.52 666.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=