〔韩国数据〕1月制造业景气判断指数下降,结束一连三月升势--央行调查

路透首尔12月28日电---韩国央行周三公布的调查结果显示,1月韩国制造业景气判断指数结束一连三个月的升势,因2012年全球经济料将进一步受不确定性的拖累.

央行公布,2012年1月韩国制造业景气判断指数经季节调整後降至85,2011年12月为89.

该指数仍低於100,表示预计未来一个月业务状况下降的企业数量多於预期改善的企业.

该指数自今年3月以来一直低於100,而且1月数据创9月以来最大降幅,当时该指数自90降至80.

央行发表声明称,企业将1月的黯淡前景归因于民间消费疲弱和金融环境的不确定性.

韩国央行称,此次调查是於12月14-21日对全国23家主要产业的逾2,700家企业进行的.(完)