〔韩国数据〕1月制造业景气判断指数下降,结束一连三月升势--央行调查

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔12月28日电---韩国央行周三公布的调查结果显示,1月韩国制造业景气判断指数结束一连三个月的升势,因2012年全球经济料将进一步受不确定性的拖累.
央行公布,2012年1月韩国制造业景气判断指数经季节调整後降至85,2011年12月为89.
该指数仍低於100,表示预计未来一个月业务状况下降的企业数量多於预期改善的企业.
该指数自今年3月以来一直低於100,而且1月数据创9月以来最大降幅,当时该指数自90降至80.
央行发表声明称,企业将1月的黯淡前景归因于民间消费疲弱和金融环境的不确定性.
韩国央行称,此次调查是於12月14-21日对全国23家主要产业的逾2,700家企业进行的.(完)
--编译 许娜;审校 母红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。