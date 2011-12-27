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市场报道 | 2011年 12月 28日 星期三 05:15 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数微跌0.02%,Nasdaq指数小涨0.25%

路透纽约12月27日电---美国股市标普500和Nasdaq指数周二连涨第五日,因消费者信心数据强劲,但因缺乏投资者参与,暗示涨势脆弱.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI小跌2.65点,或0.02%,至12,291.35点;标准普尔500指数.SPX微升0.10点,或0.01%,至1,265.43点.Nasdaq指数.IXIC上扬6.56点,或0.25%,至2,625.20点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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