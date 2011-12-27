〔纽约汇市〕欧元陷入区间交投,市场静待意大利公债标售

* 欧元兑美元徘徊在11个月低位附近

* 市场静待本周稍晚举行的意大利公债标售

* 交投清淡,英国市场休市

路透纽约12月27日电---欧元兑美元周二大致持平在11个月低位上方,投资者静待本周稍晚举行的意大利公债标售为未来几个交易日定下基调.

因节日期间,英国市场休市,美国交易员减少,各个资产类别的交投清淡.

交易商称,周四意大利的三年期和10年期公债标售可能显示新年来临之际的市场人气如何.

上周欧洲央行向银行首次提供三年期贷款,规模接近5,000亿欧元,决策者此举是扶助提振银行的融资.

"这些资金将有多少会流入欧元区二线国家公债市场,有多少将买入意大利和西班牙公债还需拭目以待,"富国银行的汇市策略师Vassili Serebriakov说.

"在欧洲央行流动性操作後,这些公债标售将是评估(对欧元区二线国家公债)需求水平的首次机会,"他说.

近几个月意大利借款成本一直上升.一些人士担心,如果成本持续居高不下,意大利可能也将需要金援.

因为较之葡萄牙,爱尔兰和希腊获得金援的国家,意大利经济规模大得多,援助意大利将更加困难.

"我们处於受欧元区消息推动的不安市况里,法国评等在明年第一季某时点被下调可能令人惊叹,"Foreign Exchange Analytics合伙人David Gilmore说.

标准普尔预料将在1月公布15个欧元区国家债信评等结果,本月稍早标普将包括顶级评等的德国和法国在内的一些国家置於负面观察名单.

"无论怎样看欧元,欧元将似乎不得不走软,"Gilmore说.尽管欧元可能勉强摆脱危机,但"我认为你可能想作空欧元兑一系列货币."