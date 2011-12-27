〔国际油市〕NYMEX原油期货收高,因伊朗警告石油供应将受到威胁

路透纽约12月27日电---美国原油期货周二连续第六个交易日上涨,因伊朗威胁若该国石油出口遭制裁,将封锁霍尔木兹海峡.伊朗的威胁加剧了对於该地区石油供应可能受影响的忧虑.

该海峡关闭将令海上石油运输供应减少三分之一左右.在伊朗发布最新警告之前,石油行业消息人士称,沙特等其他海湾石油输出国组织(OPEC)的成员国已做好准备,一旦制裁行动令伊朗对欧洲的石油供应中止,将填补这一缺口.