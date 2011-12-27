〔国际油市〕NYMEX原油期货收高,因伊朗警告石油供应将受到威胁

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约12月27日电---美国原油期货周二连续第六个交易日上涨,因伊朗威胁若该国石油出口遭制裁,将封锁霍尔木兹海峡.伊朗的威胁加剧了对於该地区石油供应可能受影响的忧虑.
伊朗第一副总统警告称,若该国石油出口遭到国际制裁,将禁止石油运输船只通过霍尔木兹海峡.
该海峡关闭将令海上石油运输供应减少三分之一左右.在伊朗发布最新警告之前,石油行业消息人士称,沙特等其他海湾石油输出国组织(OPEC)的成员国已做好准备,一旦制裁行动令伊朗对欧洲的石油供应中止,将填补这一缺口.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。