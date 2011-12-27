〔人民币汇率〕美国称中国并非汇率操纵国,但呼吁加快人民币升值速度(更新版)

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，与离岸价差缩窄或推升贬值预期
路透上海2月9日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，客盘实需购汇仍存，只是由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自营做多或做空人民币的积极性并不强；而离岸CNH和在岸汇价差继续收窄至200点水平，可能逐渐强化人民币后续可能再度走贬预期。
(新增细节)
路透华盛顿12月27日电---美国财政部周二仍未给中国贴上汇率操纵国的标签,但批评中国在汇率改革方面行动不够迅速.
一些美国政要坚称中国人为将人民币汇率维持在低位,以促进出口,由此在国际市场上获得不公平的竞争优势.
但美国财政部在这份半年度的报告中称,"对於中国而言,并不符合"有关法规对汇率操纵国的认定标准.
尽管如此,财政部还是表示,人民币升值速度太慢.人民币兑美元今年已经升值4%,自2010年6月重启汇改以来升值幅度为7.7%.
"迄今为止(人民币的)波动是不够的,"财政部在半年度报告後发表的一份声明中称.
"财政部将继续密切关注(人民币)升值的步伐,并敦促(中国)进行政策改革,以提高汇率弹性,创造一个公平的竞争环境,实现向国内需求拉动型成长模式的持久转变."
彼得森国际经济研究所近期估计,人民币兑美元被低估24%,幅度小於今年稍早的28%.这主要是因为中国政府让人民币逐步升值的政策和中国通胀的上升.
人民币周二下滑,因企业对美元的需求强劲,抵消了人民币中间价创2005年汇改以来新高的影响[ID:nCN1308072].交易员称,中国人民银行将人民币兑美元中间价定在纪录高位,显然是希望让人民币在2011年底再多升值一点,以便让全年的名义升值幅度看起来更大一些.(完)
--编译 郑茵;审校 徐文焰
路透上海2月9日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，客盘实需购汇仍存，只是由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自营做多或做空人民币的积极性并不强；而离岸CNH和在岸汇价差继续收窄至200点水平，可能逐渐强化人民币后续可能再度走贬预期。
路透上海2月9日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.16%至93.88；SDR篮子指数升至95.37，BIS篮子指数升至95.12。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.00%，SDR篮子指数跌0.14%，BIS指数跌1.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.871 139 欧元 7.3495 44 日圆 6.1399 -27 港元 0.8855 18.6 英镑
路透上海2月9日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8746元附近，较上日升值约103点。