〔人民币汇率〕美国称中国并非汇率操纵国,但呼吁加快人民币升值速度(更新版)

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路透华盛顿12月27日电---美国财政部周二仍未给中国贴上汇率操纵国的标签,但批评中国在汇率改革方面行动不够迅速.

一些美国政要坚称中国人为将人民币汇率维持在低位,以促进出口,由此在国际市场上获得不公平的竞争优势.

但美国财政部在这份半年度的报告中称,"对於中国而言,并不符合"有关法规对汇率操纵国的认定标准.

尽管如此,财政部还是表示,人民币升值速度太慢.人民币兑美元今年已经升值4%,自2010年6月重启汇改以来升值幅度为7.7%.

"迄今为止(人民币的)波动是不够的,"财政部在半年度报告後发表的一份声明中称.

"财政部将继续密切关注(人民币)升值的步伐,并敦促(中国)进行政策改革,以提高汇率弹性,创造一个公平的竞争环境,实现向国内需求拉动型成长模式的持久转变."

彼得森国际经济研究所近期估计,人民币兑美元被低估24%,幅度小於今年稍早的28%.这主要是因为中国政府让人民币逐步升值的政策和中国通胀的上升.

人民币周二下滑,因企业对美元的需求强劲,抵消了人民币中间价创2005年汇改以来新高的影响[ID:nCN1308072].交易员称,中国人民银行将人民币兑美元中间价定在纪录高位,显然是希望让人民币在2011年底再多升值一点,以便让全年的名义升值幅度看起来更大一些.(完)