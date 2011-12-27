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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 06:50 BJT

全球外汇市场12月28日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

1030 - 瑞士12月KOF领先指标.

1200 - 美国12月23日止当周抵押贷款指数和再融资指数.

1245 - 美国12月24日止当周ICSC/高盛连锁店销售.

1355 - 美国12月24日止当周Redbook连锁店销售.

1530 - 美国达拉斯联储12月德克萨斯服务业指数.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 戴素萍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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