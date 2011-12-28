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货币新闻 | 2011年 12月 28日 星期三 08:38 BJT

〔标题新闻〕摩根士丹利出於经济原因将在纽约曼哈顿四个办公室裁员580人--文件

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E7NR95I]

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