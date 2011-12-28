朝鲜将为金正日举行出殡仪式

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔12月28日电---朝鲜(北韩)将於周三为已故“亲爱的领袖”金正日举行出殡仪式。

朝鲜称未来一年其将转变为“强大和繁荣”的国家，但在世界各地的独裁政权纷纷垮台之际，向一位年轻、缺乏经验领导人的政权过渡，将很危险。

盛大的仪式将展示朝鲜军力及哭泣的群众，可能会比照1994年金正日之父金日成出殡时的情形。

同样，与过去相比，朝鲜似乎也将鲜有变化，许多分析人士将朝鲜的过去20年称为“大倒退”。

朝鲜已进行了两次核试验，致力成为核国家，宣称拥有120多万人的军队，且有中国的支持，或许很强大，但要说繁荣却未必。

联合国在一份报告中称，2011-2015年朝鲜的主要挑战是，将“经济恢复到1990前达到的水平”，并缓解其三分之一人口的粮食短缺问题。朝鲜总人口逾2,500万人。

金正日12月7日去世以後，朝鲜政权的过渡迹象显示，金正恩将沿承其父强硬的“先军”政策，将导致朝鲜走向更加艰难的时期。（完）