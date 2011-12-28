朝鲜将为金正日举行出殡仪式

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔12月28日电---朝鲜(北韩)将於周三为已故“亲爱的领袖”金正日举行出殡仪式。
朝鲜称未来一年其将转变为“强大和繁荣”的国家，但在世界各地的独裁政权纷纷垮台之际，向一位年轻、缺乏经验领导人的政权过渡，将很危险。
盛大的仪式将展示朝鲜军力及哭泣的群众，可能会比照1994年金正日之父金日成出殡时的情形。
同样，与过去相比，朝鲜似乎也将鲜有变化，许多分析人士将朝鲜的过去20年称为“大倒退”。
朝鲜已进行了两次核试验，致力成为核国家，宣称拥有120多万人的军队，且有中国的支持，或许很强大，但要说繁荣却未必。
联合国在一份报告中称，2011-2015年朝鲜的主要挑战是，将“经济恢复到1990前达到的水平”，并缓解其三分之一人口的粮食短缺问题。朝鲜总人口逾2,500万人。
金正日12月7日去世以後，朝鲜政权的过渡迹象显示，金正恩将沿承其父强硬的“先军”政策，将导致朝鲜走向更加艰难的时期。（完）
--编译：侯雪苹;发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。