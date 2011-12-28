新闻人物：金正恩即将大权在握

标题新闻：IMF发言人称未见货币战临近的明确迹象，希望20国集团今年重申对自由公平贸易的承诺
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(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔12月28日电---朝鲜定於周三在平壤为金正日举行出殡仪式，该国国有媒体此前将其子金正恩称为“最高统帅”及“党政军领导人”，这表明，年轻且缺乏经验的金正恩已基本接过朝鲜领导权。
外界猜测，金正恩年龄约为27岁左右，他已担任朝鲜劳动党军事委员会副主席一职。预计周四朝鲜对金正日进行追悼後，金正恩将迅速担任更多要职，以巩固其领导地位。
首尔朝鲜研究大学的杨武仁（Yang Moo-jin）表示：“金正恩要担任劳动党总书记和最高统帅一职，还需要该党召开中央委员会全体会议。”
“但他需要被正式任命为新一届领导人，全体会议才能在2月或3月召开，继而在4月宣布当年为朝鲜成为‘强大和繁荣的国家’之年。”
研究朝鲜权力结构的专家称，金氏家族第三代或历经数年，才能巩固其政权，脱离其小团体独立执政。
外界普遍认为，金正恩的姑父张成泽（Jang Song-thaek）经历了清洗运动和政界阴谋後，将成为朝鲜幕後最高领导人，指导金正恩逐步推动朝鲜开放。
尽管金正日和政界早为金正恩接班做了诸多准备，外界对金正恩仍所知甚少，甚至连他的年龄也是谜。
在去年朝鲜劳动党代表大会上，金正恩被授予四星大将军衔，并担任劳动党中央军事委员会副委员长一职，这促使其走到台前并准备接班。
金正日2008年曾中风并康复，生前最後几个月公开活动积极，多次进行实地考察，而金正恩常伴其左右。
金正恩曾在瑞士留学，据信会说英语和德语，相貌酷似其祖父金日成。
专家称，金正恩很可能将遵循“先军主义”，牢握军权，并在国际社会不满的情况下，推进核武器项目。
**接班进程**
但为保险起见，金正日生前任命其妹妹及妹夫要职，以形成金氏家族强大的三驾权力马车。
韩国延世大学的John Delury和Chung-in Moon曾在4月撰文称：“尽管经济处境艰难、食品短缺并遭到很多制裁，金正日政权看似稳定，权力交接看起来也很平稳。”
不过，金正恩已去世的母亲、生于日本的舞蹈演员高英姬（Ko Yong-hui）是否是金正日合法妻子的问题，或将影响金正恩继承权力。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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