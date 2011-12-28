中国将於2012年打造世界海拔最高机场

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月27日电---新华社周二报导称，中国将於明年在西藏开工建设世界海拔最高的机场——那曲机场。
那曲机场海拔为4,436米，比目前世界上海拔最高的西藏昌都邦达机场高出102米。
新华称，机场建设投资将达18亿元，预计在三年内建成并开放。
西藏已有五个民用机场，但其中至少两个在一年中只开放几个月，其他月份则因极端天气飞机无法飞行。
中国近年来投入巨资改造旧机场，并修建新机场，特别是在边远西部地区，以提振经济发展。
中国政府称，通往西藏的新机场、公路和铁路建设将促进该地区经济发展，并能提高当地人民生活水平。（完）
--编译：张家伟;发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。