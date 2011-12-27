〔东京汇市〕欧元兑美元徘徊在11个月低点上方,意大利公债标售受关注

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 外汇市场在假期交投清淡之际表现平静
* 意大利公债标售是本周焦点
* 欧元兑美元守在11个月低点上方
路透悉尼12月28日电---欧元兑美元周三徘徊在11个月低点上方,年底清淡交投料将令欧元持续低迷,市场等待意大利在本周稍晚的公债标售结果.
欧元兑美元EUR=报1.3068,较纽约尾盘几无变动,但接近12月14日低点1.2944.短线支撑位在1.3050附近,即从12月14日低点拉出的趋势线切入位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。