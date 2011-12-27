〔东京汇市〕欧元兑美元徘徊在11个月低点上方,意大利公债标售受关注

路透悉尼12月28日电---欧元兑美元周三徘徊在11个月低点上方,年底清淡交投料将令欧元持续低迷,市场等待意大利在本周稍晚的公债标售结果.

欧元兑美元EUR=报1.3068,较纽约尾盘几无变动,但接近12月14日低点1.2944.短线支撑位在1.3050附近,即从12月14日低点拉出的趋势线切入位.