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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 06:59 BJT

〔东京汇市〕欧元兑美元徘徊在11个月低点上方,意大利公债标售受关注

* 外汇市场在假期交投清淡之际表现平静

* 意大利公债标售是本周焦点

* 欧元兑美元守在11个月低点上方

路透悉尼12月28日电---欧元兑美元周三徘徊在11个月低点上方,年底清淡交投料将令欧元持续低迷,市场等待意大利在本周稍晚的公债标售结果.

欧元兑美元EUR=报1.3068,较纽约尾盘几无变动,但接近12月14日低点1.2944.短线支撑位在1.3050附近,即从12月14日低点拉出的趋势线切入位.

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