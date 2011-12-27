〔金砖国家〕12月27日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月28日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月27日(周二)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.36%,报924.28点.
中国股市:沪综指收跌1.1%至逾33个月低位,市场交投清淡,虽盘中券商和保险板块一度拉升股指上行,但因缺乏量能配合,股指终连续第二个交易日收跌,A股成交额仍徘徊於低位.沪综指.SSEC收报2,166.205点,跌23.905点,前一低位为2009年3月16日的2,153.29点.A股成交额较上日的363亿元人民币略有扩大,但仍在373亿元的低位.[.SSCN]
香港股市周二因假日休市.
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS收跌.虽然中间价又创2005年汇改来的新高,但较多的购汇盘仍推动即期汇价走弱.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水355点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3581元.[CNY/CN]
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印度股市:收跌0.6%,由於印度政府未能出台扭转经济成长放缓的政策措施,很多投资者离场观望.指标BSE指数.BSESN收跌96.80点,报15,873.95点.成分股中有22家收跌.[.BO]
印度汇市:印度卢比在清淡交投中下跌,受累于美国圣诞节假日後美元流入稀少,且国内石油公司和其他进口商加紧买入美元以满足月底支付需求.卢比兑美元INR=D2收报53.015/53.025,弱於周一收盘价52.7250/7350.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,399.16点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收市跌1.05%,报746.65点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX下跌0.77%,报31.3800卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下挫0.79%,报40.9825卢布.
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巴西股市:拉丁美洲股市收盘持平,因投资者对年末持仓保持谨慎,观望本周稍晚的意大利债券标售,以此作为投资者人气的风向标.受公用事业股、石油股和建筑股上涨带动,巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收升0.58%,报58,005.20点,在四个交易日录得第三日上涨,但成交依然淡静.[ID:nN1E7BQ0BQ]
巴西汇市:巴西雷亚尔收市几乎持平,兑美元BRBY报1.8585,与周一收报1.8583基本持平.[ID:nL1E7NR9L1]
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南非股市和汇市周二因假期休市.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。