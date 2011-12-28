版本:
中国
市场报道 | 2011年 12月 28日 星期三 08:15 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月28日-1月4日****

路透12月28日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------12月26日当周--------------------------------

12月28日(三)

1200 美国抵押贷款指数 12月23日当周 -- 659.3

再融资指数 -- 3,516.8

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月24日当周 -- +3.4%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月24日当周 -- +3.4%

12月29日(四)

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月24日当周 37.5 36.4

初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.025

续请失业金人数(万人) 12月17日当周 355.5 354.6

1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 11月 +2.0% +10.4%

1600 美国堪萨斯城联邦储备银行制造业指数 12月 -- 4

12月30日(五)

1330 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 12月 -- 533.5

1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 12月 61.0 62.6

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月23日当周 -- 121.3

-----------------------------------1月2日当周---------------------------------

1月2日(一)

无重要经济数据公布

1月3日(二)

1430 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)

12月 -- 53.31

1500 美国建筑支出 11月 +0.5% +0.8%

1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 12月 53.2 52.7

物价分项指数 46.0 45.0

1月4日(三)

1200 美国抵押贷款指数 12月30日当周 -- --

再融资指数 -- --

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月31日当周 -- --

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月31日当周 -- --

1500 美国工厂订单 11月 +1.5% -0.4%

耐久财(耐用品)订单 11月修正值 -- --

扣除运输的耐久财订单 -- --

扣除国防的耐久财订单 -- --

扣除飞机的非国防资本财订单 -- --

-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 12月 1,350 1,360 (完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐