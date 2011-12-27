《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月27日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 54.68 -1.11 -1.99 2677171
搜狐 (SOHU.O) 50.52 -0.32 -0.63 597495
网易 (NTES.O) 44.81 -0.33 -0.73 215277
百度 (BIDU.O) 116.25 -1.56 -1.32 2600841
亚信科技 ASIA.O 7.69 +0.12 +1.59 413993
侨兴环球电话 XING.O 0.65 -0.02 -2.27 122947
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.02 +0.10 +0.77 847233
联电 (UMC.N) 2.10 +0.01 +0.48 342866
日月光 (ASX.N) 4.39 -0.12 -2.66 216796
矽品精密 (SPIL.O) 4.38 +0.03 +0.69 1435044
和信超媒体 (GIGM.O) 0.92 +0.12 +14.57 1558832
友达 (AUO.N) 4.46 -0.09 -1.98 145671
中华电信 (CHT.N) 33.47 +0.15 +0.45 22600
台湾国际航电 (GRMN.O) 40.18 +0.19 +0.48 662461
香港
中国移动 (CHL.N) 47.77 -0.01 -0.02 111621
中国联通 (CHU.N) 21.25 -0.17 -0.79 161251
中国电信 (CHA.N) 57.85 -0.38 -0.65 15918
中芯国际 (SMI.N) 2.30 -0.08 -3.36 24798
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.29 +0.03 +0.92 425
(完)
--整理 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。