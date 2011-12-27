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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 07:17 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月27日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 54.68 -1.11 -1.99 2677171

搜狐 (SOHU.O) 50.52 -0.32 -0.63 597495

网易 (NTES.O) 44.81 -0.33 -0.73 215277

百度 (BIDU.O) 116.25 -1.56 -1.32 2600841

亚信科技 ASIA.O 7.69 +0.12 +1.59 413993

侨兴环球电话 XING.O 0.65 -0.02 -2.27 122947

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.02 +0.10 +0.77 847233

联电 (UMC.N) 2.10 +0.01 +0.48 342866

日月光 (ASX.N) 4.39 -0.12 -2.66 216796

矽品精密 (SPIL.O) 4.38 +0.03 +0.69 1435044

和信超媒体 (GIGM.O) 0.92 +0.12 +14.57 1558832

友达 (AUO.N) 4.46 -0.09 -1.98 145671

中华电信 (CHT.N) 33.47 +0.15 +0.45 22600

台湾国际航电 (GRMN.O) 40.18 +0.19 +0.48 662461

香港

中国移动 (CHL.N) 47.77 -0.01 -0.02 111621

中国联通 (CHU.N) 21.25 -0.17 -0.79 161251

中国电信 (CHA.N) 57.85 -0.38 -0.65 15918

中芯国际 (SMI.N) 2.30 -0.08 -3.36 24798

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.29 +0.03 +0.92 425

(完)

--整理 徐文焰

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