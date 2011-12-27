《美债周三展望》公债价格在清淡交投中微升,欧洲危机影响有所减弱

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)
* 10年期公债收益率或将创下2008年以来最大年度跌幅
* 美国12月消费者信心指数触及八个月高位
* 欧洲危机忧虑开始退居其次
路透纽约12月27日电---美国公债价格周二在清淡交投中微涨,鲜有市场人士在圣诞节和元旦之间被缩短的一周交易中入市交易.
美国指标10年期公债收益率(殖利率)在上周五收位附近徘徊,该收益率可能将创下2008年以来最大年度跌幅.
公债分析师称,市场交投十分清淡.
法国巴黎银行驻纽约的美国公债交易部全球主管Kevin Walter称,公债小幅上涨可能只是因为市场成交量不足.
市场对美国消费者信心数据的反应不大.美国12月消费者信心指数创八个月高位,而且升幅超过预期,美国人对劳动力市场及其财务状况的看法更加乐观.
"尽管消费者信心数据意外强劲,而且美国股市表现动荡,美国公债收益率仍在今日多数时间陷於狭窄区间,"CRT Capital资深公债策略师Ian Lyngen称.
"正如我们上周大部分时间所强调的,今年最後几个交易日的价格关联至多令人半信半疑."
直到新年周末,美国公债市场预计仍将保持清淡交投.
欧洲金融危机的影响似乎也将变得次要,没有什麽新动向来促使投资者买入美国公债.
美国指标10年期公债US10YT=RR价格上涨4/32,收益率报2.02%.今年10年期公债收益率以3.31%开局.
三年期美国公债US30YT=RR价格涨16/32,收益率报3.04%,略低於上周五尾盘的3.05%.(完)
--编译 许娜/王翔琼;审校 母红/徐文焰
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