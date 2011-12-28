版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 28日 星期三 08:06 BJT

〔表格〕日本11月零售销售较上年同期意外下降2.3%,预估为上升0.1%

路透东京12月28日电---日本政府周三公布的数据显示,日本11月零售销售较上年同期意外下降2.3%,说明对经济的担忧抑制消费支出.

经济产业省的数据显示,该降幅与市场预估中值的同比上升0.1%形成反差,10月为增长1.9%.

11月零售销售经季节调整後较上月下滑2.1%.

以下为数据细节,部分前值经修正,括号中为分析师预估中值:

零售销售 11月 10月 9月

----------------------------------------------------------

与上年同期相较(%) -2.3 (+0.1) +1.9 -1.1

与上月相较(%) -2.1 +1.4 -1.4

---------------------------------------------------------- (完)

参看更多表格细节,可点选经济产业省网站,网址为(here)

参看日本数据相关新闻,请点选[JP-ECI-CMN]

--编译 徐文焰;审校 于春红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐