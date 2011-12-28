〔美国股市〕ADR收低,料将创下2008年金融危机以来最惨淡的一年

路透纽约12月27日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)料将创下2008年金融危机以来最惨淡的一年,尽管美国股票在年底微幅上涨.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR周二跌0.28%,今年迄今累计跌14.6%.

美国股市因避险买盘而受益,因欧洲被债务危机所围困,而且人们担心亚洲经济放缓.美股标准普尔500指数今年累计涨0.8%.

在美国上市交易的亚洲股票周二表现最差,市场在圣诞节至新年期间的假期内交投淡静.纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS下滑0.71%.

韩国企业ADR跌幅最大,本地交易商称,传言令市场在交投淡静中左右摇摆,近期朝鲜前领导人金正日去世後,投资者依然担心地缘政治後果.

韩国LG显示器(LPL.N)跌1.84%,至10.11美元,友利金融控股(WF.N)回落1.17%,至24.47美元.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR微跌0.09%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA下滑0.39%.(完)

--编译 于春红;审校 郑茵

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