伊朗警告若遭制裁将阻断霍尔木兹海峡石油运输--IRNA

标题新闻：IMF发言人称未见货币战临近的明确迹象，希望20国集团今年重申对自由公平贸易的承诺
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(本文由路透中文网编译提供)
路透德黑兰12月27日电---伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）报导称，伊朗第一副总统哈希米（Mohammad Reza Rahimi）周二警告，若伊朗石油出口遭到外国制裁，经霍尔木兹海峡的原油运输也将被阻断。
IRNA引述哈希米的话称：“如果他们（西方国家）对伊朗石油出口实施制裁，则不会有一滴原油通过霍尔木兹海峡。”
根据美国能源资料协会（EIA），2009年约三分之一经海路运输的石油途经霍尔木兹海峡，美国战舰在这一海域巡航以确保运输安全。
伊朗早就警告，会通过攻击以色列和美国在海湾地区的权益，作为伊朗遭任何攻击的回应。分析人士称，报复的方式之一可能是关闭霍尔木兹海峡。
沙特、伊朗、阿联酋、科威特和伊拉克的多数出口原油及卡塔尔几乎全部的出口液化天然气，必须经由位於阿曼和伊朗之间的霍尔木兹海峡运输。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透2月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.4 8 330.7 11 * 3月 327.4 22 327 4 * 4月 319.5 49 317.8 44 * 5月 314.6 138 311 115 * 6月 310.5 525 305.3 547 * 7月 307.7 4,496 303 1,645 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
美国劳工部周四公布，一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 美国商务部公布，美国12月趸售库存较前月增加1.0%，预估为增长1.0%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核