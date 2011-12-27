《中国报摘》--中国证券报12月28日

* 头版头条:

--中国证监会副主席桂敏杰表示,证监会将集中监管资源,严厉打击内幕交易行为,进一步加强监管系统内部管理,决不姑息监管系统违法违纪者.2008年以来,证监会共获取内幕交易线索426件,立案调查153起.

* 其他:

--国务院副总理李克强表示,明年中央财政支出增幅预计还会超过今年,并将继续调整优化财政支出结构,进一步加大民生支出,逐步提高所占比例.

--银监会主席尚福林表示,银行业金融机构要进一步优化信贷结构,确保信贷资金有序流入实体经济,特别是加强对小微企业的服务.

--社科院发布《2012年世界经济黄皮书》预计,2012年全球经济增长态势与2011年相比大体持平或略有下降的可能性较大,即按PPP(购买力平价)计算增长率为3.8%,按市场汇率计算增长率为3%.

--人力资源和社会保障部信息处长张加会称,明年社保卡预计发放量为1.5亿张,而今年社保卡发放量为8,700万张.以一张卡平均采购价格为20元人民币左右测算,明年社保部将采购30亿元的社保卡.

--冶金工业规划研究院预计,2012年中国钢材消费量将达到6.46亿吨.其中,建筑行业钢材需求量为3.5亿吨,占比为54.2%.2011年钢材消费量约为6.1亿吨.

--国家开发投资公司(SDIC)与阿尔斯通(ALSO.PA)近日签署价值近5,000万欧元合同,由阿尔斯通为国开投在新疆维吾尔自治区哈密市的火力发电厂提供两套660兆瓦超临界汽轮发电机组.建成後,哈密电厂将成为新疆地区首座66万千瓦电厂.

--国家发改委高技术司副司长徐建平透露,发改委已联合财政部、科技部、国家标准委研究起草了《关於推进我国物联网健康有序发展的通知》,并已上报.通知旨在加强中国物联网发展的顶层设计,明确物联网发展的总体思路和主要任务.

--北斗卫星导航系统新闻发言人、中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其宣布,北斗卫星导航系统於今日正式提供试运行服务.中信建投预计,北斗卫星导航系统应用前景广阔,2010年-2020年中国卫星导航产业规模将从500亿元提高至4,000亿元.(完)

--整理 曾菱; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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