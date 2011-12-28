〔中国企业〕中信集团完成改制设立股份公司,向整体上市迈出一步

路透北京12月28日电---中国金融控股巨擘--中信集团周二晚间宣布完成整体改制工作,并发起设立"中信股份有限公司".公司人士称,此举意味着中信集团向整体上市迈出一步.

中信集团提供的新闻稿称,中国中信集团公司以现有绝大部分经营性净资产作为出资,联合下属全资子公司北京中信企业管理有限公司共同发起设立中国中信股份有限公司,後者注册资本为1,280亿元人民币.

该集团一位内部人士周二晚对路透表示,此举标志着中信集团完成整体改制,向整体上市迈出一步.

去年7月有媒体报导称,中信集团计划2011年底前在香港上市,筹集800亿元人民币,有机会成为香港当年最大型的上市集资活动.路透此前则另有报导引述消息人士称,中信集团将首先进行金融业及非金融业领域业务的梳理和整合,报改制为股份有限公司方案至国务院,待批後,再讨论下一步上市计划.

中信集团旗下拥有多家A股及H股上市公司,如中信国安(000839.SZ)、中信银行(0998.HK)(601998.SS)、中信证券(600030.SS)(6030.HK)、中信泰富(0267.HK)、中信资源(1205.HK)等.

中信银行和中信证券周二晚间亦刊登公告称,新成立的中信股份将代替中信集团,成为两者新的第一大股东.经监管部门批准後,中信股份将持有中信证券20.3%股份和中信银行61.85%股份.

新闻稿并称,中国中信集团公司宣布整体改制成为国有独资公司,并更名为"中国中信集团有限公司".後者将继承原集团(包括境外分支机构)的全部资产、负债、机构和人员,业务范围保持不变.新的中信集团公司注册资本为1,837.03亿元,财政部将代表国家行使出资人的权利和义务.

截至2010年底,中信集团总资产逾2.5万亿元,当年实现净利润约333亿元.(完)