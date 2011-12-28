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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 08:26 BJT

《中国报摘》--金融时报12月28日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝在中央农村工作会议上强调,推进工业化城镇化中绝不可忽视农业现代化,要坚持实行最严格的耕地保护和水资源管理制度,稳定和完善农村基本经营制度.

* 其他:

--今年全国水利投资再创新高,达到3,341亿元人民币,其中中央水利投资首次突破千亿元大关,中央财政水利专项资金同比增长70.5%.

--截至10月末,上海辖内外资银行资产规模超过一万亿元,比2001年入世时相比增长了五倍以上.(完)

--整理 李文科; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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