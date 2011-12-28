《中国报摘》--金融时报12月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国国务院总理温家宝在中央农村工作会议上强调,推进工业化城镇化中绝不可忽视农业现代化,要坚持实行最严格的耕地保护和水资源管理制度,稳定和完善农村基本经营制度.
* 其他:
--今年全国水利投资再创新高,达到3,341亿元人民币,其中中央水利投资首次突破千亿元大关,中央财政水利专项资金同比增长70.5%.
--截至10月末,上海辖内外资银行资产规模超过一万亿元,比2001年入世时相比增长了五倍以上.(完)
--整理 李文科; 审校 丁淑琴
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。