《全球主要国家债券发行预告》--12月28日-1月4日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
12月28日(三)
罗马--意大利财政部标售90亿欧元六个月期BOT短期债券,认购於1000GMT截止.
罗马--意大利财政部标售15-25亿欧元、2013年9月30日到期的第七批CTZ零息债券,认购於1000GMT截止.
华盛顿--美国财政部标售四周期国库券.
12月29日(四)
罗马--意大利财政部标售:20-30亿欧元第三批票息6.0%、2014年11月15日到期的三年期BTP固息债券;15-25亿欧元第九批票息5.0%、2022年3月1日到期的10年期BTP固息债券.5-10亿欧元第11批2018年4月15日到期的欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂勾浮息债券(CCTeu);10-20亿欧元第15批票息4.75%、2021年9月1日到期的10年期BTP固息债券.认购於1000GMT截止.
12月30日(五)
主要国家暂无发债计划.
1月2日(一)
巴黎--法国财政部标售BTF债券(1350).
1月3日(二)
华盛顿--美国财政部标售13周期和26周期国库券.
1月4日(三)
伦敦--英国标售票息为1.75%、2017年到期的公债.
法兰克福--德国标售约50亿欧元、票息2.0%、2022年1月4日到期的10年期联邦公债.
渥太华--加拿大标售98天期、182天期和364天期国库券.
华盛顿--美国财政部标售四周期国库券.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 王兴亚
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。