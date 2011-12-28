版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 08:21 BJT

〔韩国股市〕开盘下跌,电信类股领跌

路透首尔12月28日电---韩国股市周三开盘下跌,但下档料有限,因美国经济数据利好且周二股市因投机性操作下跌.

电信类股引领盘初跌势,其中SK电讯(SK Telecom)(017670.KS)下挫5.96%,KT Corp(030200.KS)跌5.31%.

0005GMT,综合股价指数.KS11下滑0.86%.(完)

--编译 王兴亚;审校 杜明霞

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐