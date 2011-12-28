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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 08:30 BJT

〔日本股市〕盘初微升,关注日经指数25日移动均线

路透东京12月28日电---日本股市日经指数周三盘初微升,东京电力(9501.T)表现逊於大盘,此前日本经济产业大臣敦促该公司考虑暂时接受国有化.

日经指数.N225上升0.2%,报8,456.33点,不过仍陷於8,465.8点至8,431点区间内,前者为25日移动均线切入位,後者为11月底至12月初升势的50%回档位.

东证股价指数.TOPX上涨0.1%至724.76点.

东京电力股价挫跌逾7%至196日圆.(完)

--编译 王翔琼;审校 于春红

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