〔美国政经〕奥巴马将敦促国会提高政府债务上限--财政部官员

路透华盛顿12月27日电---美国财政部一位高级官员周二称,白宫将在本周末前敦促国会提高政府债务上限,以便美国能及时支付账单.

该提议料将毫无悬念地获得批准,因美国国会将一直休会到明年1月稍晚,且此项请求符合让美国政府在2013年前获得拨款的协议.

截止12月30日的美国债务预计距离上限水平预计不到1,000亿美元,届时美国将有820亿美元债务利息和社会保障等付款项目到期.总统奥巴马料将申请把借债上限授权提高1.2万亿(兆)美元,这是白宫和国会今年夏季磋商过的支出授权的一部分.

根据8月达成的协议,政府债务上限将自动上调,除非国会投票阻止提高债务上限.国会议员可在收到申请15天内进行投票,但这基本上是象征性的,因总统有权否决,而国会不大可能收集三分之二多数票以推翻总统的否决.此外,美国众议院也在休会,直到明年1月17日.

该协议允许提高债务上限2.1万亿美元,以满足2013年前的借款需求,其中也包含强制削减联邦预算赤字的内容.随後债务上限已两度调高,总额为9,000亿美元.

目前美国债务上限为15.194万亿美元,应政府请求将提升至16.394万亿美元.(完)