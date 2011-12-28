〔美国个股〕大都会人寿将把网上银行业务出售给通用金融

路透12月27日电---美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)周二进军零售储蓄业务,购买美国大都会人寿保险公司(MET.N)的网上银行业务.通过该交易,通用电气金融部门的融资来源将得到扩大,并降低对批发市场的依赖.

大都会人寿数月来一直试图出售其网上零售银行业务MetLife Bank,该业务只占大都会人寿总体业务的一小部分,但大都会人寿却因此而受到美国联邦储备理事会(美联储,FED)的监督.美联储於10月禁止大都会人寿派发股息和回购股票.

通用金融(奇异资融,GE Capital)则通过该交易得以进军零售储蓄领域.该公司本月稍早曾说希望明年进入这一领域.

大都会人寿股价收高0.3%,至31.20美元,通用电气股价收低1.2%至18.01美元.

通用金融将接手约75亿美元储蓄,足以令其跻身全美前100家银行.

"大都会人寿将放弃银行控股公司的形式,本次交易是重要的一步."大都会人寿首席执行官(CEO)Steven Kandarian说.

该交易料将於2012年中完成,财务条款未披露.德意志银行是大都会人寿的财务顾问,律师事务所Wachtell, Lipton, Rosen & Katz为法律顾问.(完)