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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 08:41 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初微涨,关注意大利公债标售

路透首尔12月28日电---韩元兑美元周三盘初微涨,节假期间交投清淡,在本周稍晚意大利公债标售之前,投资者仍持观望立场. 0025GMT,韩元兑美元报1,158.0,周二国内收盘价为1,158.8. 三年期公债期货3月合约持稳,下降0.02点至104.54.

0025GMT 上日收市价 -------------------------------------------------- 韩元/美元KRW= 1,158.0 1,158.8 日圆/韩元JPYKRW=R 14.8600/875 14.8633/780 韩国公债期货KTBc1* 104.54 104.52 韩国综合股价指数.KS11 1,827.89 1,842.02 ------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价.(完) --编译 王翔琼;审校 郑茵 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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