德国拟明年放松签证控制

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林12月27日电---德国外交部长韦斯特威勒（Guido Westerwelle）周二称，德国明年将放松签证控制。此举预计能让数以千计来自俄罗斯和中国、在德国寻求商机的个人和企业受益。

韦斯特威勒告诉路透：“我正在推动一项反映德国在世界全球化中所扮演角色的自由签证政策。”

新的签证规定将减少办理签证所需文件，可在网上填写表格并确保72小时内作出决定，目的是简化和加快签证发放程序。

签证相关的一些行政事务将进行外包，个人、特别是商务人士将不再需要亲自前往德国政府机构办理手续。

此事对俄罗斯等大国尤为重要，这些国家的个人只能在德国领事馆办理签证，不仅要长途旅行且花费大。

中国和俄罗斯多年来一直抱怨德国签证规定限制重重。俄罗斯总统梅德韦杰夫7月与德国总理默克尔举行会谈时，也提及了此事。（完）