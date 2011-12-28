〔中国钢铁〕2012年钢材消费量有望增长5.9%至6.46亿吨--报载

路透北京12月28日电---中国证券报周三援引冶金工业规划研究院预计,2012年中国钢材消费量将达6.46亿吨,较今年的预计消费量增长约5.9%.其中,建筑用钢需求量仍将保持增长.

其预计,2012年,建筑行业钢材需求量为3.5亿吨,占全年总消费量的54.2%.机械、造船、汽车行业的钢材消费量分别为1.28亿吨、2,200万吨和4,400万吨.

他们并预计,2011年钢材消费量约6.1亿吨.其中,建筑行业3.36亿吨,占比为55.1%;机械行业为1.18亿吨,占比约19.3%;汽车行业4,000万吨,占比6.6%;造船行业2,200万吨,占比3.6%.

房屋建设仍是建筑行业中用钢消费的主要领域.冶金工业研究院预计,2011年,其钢材消费量达到2.1亿吨,而2012年将达到2.15亿吨.

中证报并援引业内人士分析指出,在房地产限购政策影响下,2012年开发商面临高库存以及更大的债务偿付压力,商品房销售量和开工面积增幅将继续放缓;但保障房新开工700万套,因此房地产施工面积和竣工面积仍会保持增长,但不会出现前几年大幅增长的局面.

业内人士并预计,机械、造船行业未来用钢需求将出现明显放缓.导致这种情况出现的原因有,机械行业新产品产值占行业总产值的比重不断提高,钢材消费强度将下降.

业内人士还指出,随着政策对二级钢筋的限制逐步推进,以及船舶大型化等行业发展的需要,高强度钢应用比例将得到提高;船舶行业对高强度板的需求也仍然会保持平稳增长.(完)