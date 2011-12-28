《中国报摘》--其他报纸重要消息12月28日(I)

**上海证券报**

--商务部发布《关於促进汽车流通业"十二五"(2011-2015年)发展指导意见》,明确力争到"十二五"末,汽车流通网络进一步完善,报废汽车回收服务网络实现县、区、市、旗全覆盖.汽车零售百强企业营业额占行业总量的比重超过30%.

--国家广电总局透露,中国首个3D电视试验频道将於2012年元旦试播,春节正式播出.

--中国汽车工业协会公布电动汽车充电四项国家标准.分析人士认为,标准统一後有望推动充电站等基础设施以及电动车产业加速发展.

--国家能源局多个司局人士表示,目前国家能源局正在制定"分布式能源管理办法和实施细则"、小范围修改《电力法》以及"分布式电源上网管理办法",支持分布式能源发展.

--ST九发(600180.SS)重组方案揭晓,公司将变身为煤炭供应链管理公司.公司拟向重组方瑞茂通购买江苏晋和、徐州怡丰和邳州丰源100%股权,交易价格确定为26.58亿元人民币.

--焦作万方(000612.SZ)拟以不低於10.64元/股非公开发行不超过2.8亿股,募资30亿元.其中23.3亿元募集资金用於于2×300MW热电机组建设项目,6.7亿元补充流动资金.

--随着春节前出货高峰的来临,各航线货量稳步提升,中海集运(2866.HK)(601866.SS)计划自2012年1月1日起上调多条航线运价.其中,远东至欧洲航线加收PSS(旺季附加费)USD225/TEU;远东至美西及美东航线加收PSS USD400/FEU.

--中联重科(1157.HK)(000157.SZ)在常德市投资46亿元的两大工业园区开工.

**人民日报**

--国家税务总局局长肖捷称,明年将进一步完善各项税收优惠政策,在消费税改革方面,将合理调整消费税范围和税率结构,现行消费税的徵收范围主要包括:烟、酒、焰火、化妆品、贵重首饰及珠宝玉石等.

--中国石油长庆油田称,其今年产油气将突破4,000万吨,标志着继大庆油田之後,中国建成第二个年产油气当量超过4,000万吨的特大型油气田.

**第一财经日报**

--业内知情人士透露,小贷公司大股东及关联方持股30%正在有所突破.一些小额贷款公司大股东及其关联方持股比例正酝酿突破30%上限,最高一家大股东及其关联方持股或将达到70%.而小贷公司呼声最高的政策松绑还在於融资比例的提高和税收的降低.

**21世纪经济报 道**

--财政部和环保部联合出台《关於加强"十二五"中央农村环保专项资金管理的指导意见》,2012年中央农村环保专项资金补助规模为55亿元,要求地方予以配套资金,并明确了中央和地方资金配套比例,即东、中、西部地区分别为1:1.5、1:1和1:0.5.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曾菱/李文科; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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