〔日本个股〕东京电力跌逾16%,此前日本政府敦促该公司考虑国有化

亚洲橡胶：2月9日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透2月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.4 8 330.7 11 * 3月 327.4 22 327 4 * 4月 319.5 49 317.8 44 * 5月 314.6 138 311 115 * 6月 310.5 525 305.3 547 * 7月 307.7 4,496 303 1,645 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(