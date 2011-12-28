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货币新闻 | 2011年 12月 28日 星期三 09:03 BJT

〔日本个股〕东京电力跌逾16%,此前日本政府敦促该公司考虑国有化

路透东京12月28日电---日本东京电力(9501.T)周三放量跌逾16%,此前日本政府敦促该公司考虑国有化.(完)

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