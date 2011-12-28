朝鲜发展带核弹头导弹 外界低估其进展--美专家

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月27日电（记者 Jim Wolf）---美国国会朝鲜核问题前高级专家尼克什（Larry Niksch）称，关於朝鲜发展在其弹道导弹装载核弹头的能力，外界报导普遍低估了实际进展。
尼克什曾为美国国会超党派研究机构——美国国会研究服务处（CRS）追踪朝鲜问题43载。他在一篇新文章中称，朝鲜一旦生产出足够的高浓缩铀作为核弹头的主要燃料，将只需一到两年，就能在其中程“劳动”（Nodong）导弹上装载小型核弹头。
朝鲜若拥有装载核弹头的导弹，不仅会让东亚国家不安，也会给美国及其盟国的政策及军事带来新的挑战。
而对於美国情报机构而言，确定朝鲜何时能实现这一目标，一直也都是一大挑战。若尼克什所估计的时间无误，将为战略分析人士提供新的参考。
朝鲜领导人金正日12月17日去世後，朝鲜政权向年轻领导人金正恩过渡，该国的核及导弹能力再度成为外界关注焦点。
尼克什和洛斯阿拉莫斯国家实验室（Los Alamos National Laboratory）前主管赫克尔（Siegfried Hecker）等专家接受路透采访时称，朝鲜可能已经生产出核弹头所需的高浓缩铀，或者是离取得这一进展已很接近。
赫克尔称，朝鲜可能需要进行第三次核试验，已保证其成功缩小导弹所用的核弹头。
“如果试验成功，那麽朝鲜可能在一两年内就会有这样的能力，”他在一封电子邮件中谈及装载核弹头的导弹时称。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。