〔中国证券〕今年A股IPO规模减逾四成,平安证券IPO投行收入再夺冠

路透上海12月28日电---据路透统计数据,2011年中国A股首次公开发行(IPO)规模达2,720亿元人民币,较上年减逾四成.国内共有56家券商分享逾130亿元承销保荐收入,较上年减逾两成.

今年来,深圳中小板和创业板一级市场继续热络,使得平安证券、国信证券等中型投行得以充分发挥其优势.中国平安(601318.SS)旗下的平安证券凭借33.5个IPO项目和16.7亿元承销保荐收入继续位居首位,承销总额约300亿元,去年其承销39个项目共获承销保荐收入20.2亿元.

国信证券以主承销29家、260.4亿元承销总额及12.5亿元承销保荐收入继续稳居第二.

而第三名由海通证券(600837.SS)和招商证券(600999.SS)分享,海通证券以主承销14个IPO名列项目数第三,承销保荐收入6.4亿元;招商证券则以107.6亿元的承销总额列第三,其13个项目的承销保荐收入达7.2亿元.

平安证券一改去年"清一色"承销深圳中小板和创业板新股的特征,今年亦承销了六只沪市主板新股,包括与中信证券(600030.SS)(6030.HK)联合承销了今年IPO募资额排名第四的方正证券(601901.SS),後者共募资58.5亿元.

在传统大型投行中,中信证券今年有7.5个IPO项目入帐,承销保荐收入超过6亿元;中金公司则参与了三个A股IPO项目,获得约2亿元收入.两公司今年无论是承销额还是承销收入,均不如去年.

凭借农业银行(601288.SS)和光大银行(601818.SS)等大型IPO,中金公司2010年在A股总承销规模上名列第一,其共参与五个项目,A股承销保荐收入至少达7亿元.而中信证券去年亦主承销或联合承销了15家IPO项目,承销保荐收入达14.3亿元.

今年IPO募资额前三位,即中国水电(601669.SS)、华锐风电(601558.SS)和庞大集团(601258.SS)的主承销商较为分散,而且这些券商承销的其他项目较少,无力冲破平安与国信的"联手防线".例如中国水电的联席主承销商中信建投证券今年共承销6.5个项目,承销保荐收入约4亿元.

在合资券商中,瑞银集团UBSN.VX旗下的瑞银证券今年表现稍显出色,除了独立承销庞大集团外,亦参与了新华保险(601336.SS)A股IPO项目.

由於今年大盘新股不多,小盘股发行费用相对较高,投行的整体承销保荐费率今年继续上升至4.8%,上年为3.48%.据国内媒体此前报导,在国内股市融资高峰期的2007年,41家券商获得的承销保荐费共计76.16亿元,承销保荐费率为1.7%;2008年和2009年的承销保荐费率则分别为2.2%和2.6%(完)