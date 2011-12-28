〔美国债市〕MBS利差普遍走坚,交投淡静

IFR纽约12月27日电---美国抵押支持证券(MBS)利差周二普遍走坚,但仍在窄幅且有限的区间内整理,因很少有人希望远离基准水平.票息5.5%的30年期MBS在盘初受到追捧,但未能延续,债券供应令票息较低的3.5%和4%的MBS券种承受些许压力,他们在随後略微走软.

按揭贷款银行家周二设法发售10亿美元债券的近3/4,即便大多数市场人士在圣诞节後首日仍难有交易状态.预料本周剩余时段市场反应更加不温不火.

30年期MBS收高2-4个跳动点,票息3.5%的30年期MBS领涨.15年期MBS(房利美和Nugget)上涨1/64个大点至1+/32大点之间,因(两年期/10年期)曲线日内持平.互换几无变动(五年期和10年期盘中分别报39和16).

低票息(3.5%和4%)MBS利差走阔1/64个大点,票息逾4%的MBS走坚,票息5.5%和6%的MBS缩窄1+/32个大点.15年期/30年期MBS在多数时段下跌2个跳动点.

美国周三数据不多,美国抵押贷款银行协会(MBA)将公布上周抵押贷款指数.(完)

--编译 肖群英;审校 于春红

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