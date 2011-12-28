〔美国债市〕机构债利差表现不一,投资者进行月底及年末前仓位调整

IFR 12月27日电---机构债利差周二收盘表现不一,收益率(殖利率)曲线温和趋平.两至三年期机构债利差走阔0.5-1.0个基点,但五年及以上期限机构债收紧1个基点,主要追随互换曲线走势.

TRACE显示,整体成交额仅为31.43亿美元.不过交易数量达到2,244笔,鉴於名义成交量的稀少,这显得相当活跃,反映了投资者在年底前调整仓位的操作.

广受关注的巴克莱月末指标投资组合(Benchmark Portfolio)显示,12月末机构债指数存续期将延长0.14年,大於11月的0.10年.该数字亦大於月度均值0.06年,及去年12月的0.11年.

因此,月末及年末仓位调整主导政府发起企业(GSE)市场资金流动不足为奇.

除中长期投资大户买进中期债外,短期可赎回机构债亦出现买需,因短期债利差相对较窄,投资者试图从中获得一定收益.

美国联邦住宅贷款抵押公司(FHLMC)本周发行10亿美元2012年3月26日到期的三个月期债券,及10亿美元2012年6月25日到期的六个月期债券,规模均减少5亿美元.标售结果表现不一,三个月期债券得标利率为0.015%,比上周低0.1个基点;而六个月期债券得标利率报0.070%,较上周升0.2个基点.三个月期和六个月期债券的投标倍数分别为4.78和4.16,上周分别为4.65和4.43.(完)

--编译 王兴亚;审校 吴云凌

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