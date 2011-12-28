〔美国债市〕机构债利差表现不一,投资者进行月底及年末前仓位调整

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR 12月27日电---机构债利差周二收盘表现不一,收益率(殖利率)曲线温和趋平.两至三年期机构债利差走阔0.5-1.0个基点,但五年及以上期限机构债收紧1个基点,主要追随互换曲线走势.
TRACE显示,整体成交额仅为31.43亿美元.不过交易数量达到2,244笔,鉴於名义成交量的稀少,这显得相当活跃,反映了投资者在年底前调整仓位的操作.
广受关注的巴克莱月末指标投资组合(Benchmark Portfolio)显示,12月末机构债指数存续期将延长0.14年,大於11月的0.10年.该数字亦大於月度均值0.06年,及去年12月的0.11年.
因此,月末及年末仓位调整主导政府发起企业(GSE)市场资金流动不足为奇.
除中长期投资大户买进中期债外,短期可赎回机构债亦出现买需,因短期债利差相对较窄,投资者试图从中获得一定收益.
美国联邦住宅贷款抵押公司(FHLMC)本周发行10亿美元2012年3月26日到期的三个月期债券,及10亿美元2012年6月25日到期的六个月期债券,规模均减少5亿美元.标售结果表现不一,三个月期债券得标利率为0.015%,比上周低0.1个基点;而六个月期债券得标利率报0.070%,较上周升0.2个基点.三个月期和六个月期债券的投标倍数分别为4.78和4.16,上周分别为4.65和4.43.(完)
--编译 王兴亚;审校 吴云凌
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。