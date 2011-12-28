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亚洲 | 2011年 12月 29日 星期四 07:57 BJT

****主要国家经济指标预测--12月29日****

路透12月29日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 +0.8% 持平

(较上年同期) +2.2% +2.4%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.8% 持平

(较上年同期) +2.5% +2.8%

0900 意大利企业信心指数 12月 93.6 94.4

0900 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期)11月 -- +2.8%

M3贷供额(较上年同期) +2.5% +2.6%

民间贷款(较上年同期) +2.6% +2.7%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月24日当周 37.5 36.4

初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.025

续请失业金人数(万人) 12月17日当周 355.5 354.6

1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 11月 +2.0% +10.4%

1600 美国堪萨斯城联邦储备银行制造业指数 12月 -- 4

2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 49.1

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.3% +0.1%

(较上年同期) +4.0% +4.2%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0130 日本加班工资(较上年同期) 11月 +1.3% --

1030 瑞士KOF领先指标 12月 0.01 --

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月24日当周 +0.9% --

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月24日当周 +4.3% --

2300 韩国经常帐(亿美元) 11月 49.7 --

2300 韩国工业生产(较前月) 11月 -0.4% +0.6%

(较上年同期) +5.6% +6.2%

服务业产出(较前月) -0.5% -- (完)

--整理 兰秀娟;审校 戴素萍

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