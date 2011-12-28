主要国家经济指标预测--12月29日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月29日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 +0.8% 持平
(较上年同期) +2.2% +2.4%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.8% 持平
(较上年同期) +2.5% +2.8%
0900 意大利企业信心指数 12月 93.6 94.4
0900 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期)11月 -- +2.8%
M3贷供额(较上年同期) +2.5% +2.6%
民间贷款(较上年同期) +2.6% +2.7%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月24日当周 37.5 36.4
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.025
续请失业金人数(万人) 12月17日当周 355.5 354.6
1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 11月 +2.0% +10.4%
1600 美国堪萨斯城联邦储备银行制造业指数 12月 -- 4
2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 49.1
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.3% +0.1%
(较上年同期) +4.0% +4.2%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0130 日本加班工资(较上年同期) 11月 +1.3% --
1030 瑞士KOF领先指标 12月 0.01 --
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月24日当周 +0.9% --
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月24日当周 +4.3% --
2300 韩国经常帐(亿美元) 11月 49.7 --
2300 韩国工业生产(较前月) 11月 -0.4% +0.6%
(较上年同期) +5.6% +6.2%
服务业产出(较前月) -0.5% -- (完)
--整理 兰秀娟;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。