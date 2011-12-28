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中国汇市 | 2011年 12月 28日 星期三 09:27 BJT

〔中国汇市〕人民币兑美元中间价报6.3146元,续创2005年汇改来新高

路透上海12月28日电---中国人民币兑美元CNY=CFXS周三中间价CNY=PBOC报在6.3146元,续创2005年汇改以来新高.具体如下:

中间价 上日中间价 上日询价系统最後一笔成交价

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6.3146 6.3152 6.3226

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.

2005年汇改以後,人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定.之後改进为:外汇交易中心于汇市开盘前,向所有银行间汇市做市商询价,根据一定的计算方式,得到当日的中间价.(完)

--发稿 曾菱; 审校 林高丽

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