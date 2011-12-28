阿盟观察团访霍姆斯,叙利亚再现大规模反阿萨德抗议

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特12月27日电---阿拉伯联盟观察团周二首次访问叙利亚冲突严重的霍姆斯市（Homs），受此鼓舞，在军方撤出部分坦克之後，数万名叙利亚人周二集会反对总统阿萨德的统治。

社会活动人士称，约7万人向霍姆斯市中心行进，在市中心他们遭到安全部队枪击和催泪瓦斯的袭击。

阿盟观察团想评估阿萨德政府是否履行承诺，执行和平计划，结束对国内长达九个月的反抗运动的军事镇压。叙利亚国内冲突已引发武装起义，将该国推向内战边缘。

叙利亚人权观察组织（Syrian Observatory for Human Rights）称，周二有15人被叙利亚安全部队杀害，其中六人死於霍姆斯市。另一社会活动人士组织称，周一有34人被杀。

YouTube上一个视频显示，一些示威者在街上遇到阿盟观察团成员，他们高呼“我们希望得到国际社会保护”，并请求观察团成员走近冲突极为激烈的Baba Amr地区。

在一名男子向阿盟观察团一名成员喊叫，要求其重复传达给观察团总部的话时，传来枪声。

该男子抓住这位未被证实身份的疑似观察团成员的衣服，大喊道：“你告诉观察团总部，因为枪击你不能走到第二条街。你怎麽不对我们说这些？”（完）