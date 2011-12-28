阿盟观察团访霍姆斯,叙利亚再现大规模反阿萨德抗议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特12月27日电---阿拉伯联盟观察团周二首次访问叙利亚冲突严重的霍姆斯市（Homs），受此鼓舞，在军方撤出部分坦克之後，数万名叙利亚人周二集会反对总统阿萨德的统治。
社会活动人士称，约7万人向霍姆斯市中心行进，在市中心他们遭到安全部队枪击和催泪瓦斯的袭击。
阿盟观察团想评估阿萨德政府是否履行承诺，执行和平计划，结束对国内长达九个月的反抗运动的军事镇压。叙利亚国内冲突已引发武装起义，将该国推向内战边缘。
叙利亚人权观察组织（Syrian Observatory for Human Rights）称，周二有15人被叙利亚安全部队杀害，其中六人死於霍姆斯市。另一社会活动人士组织称，周一有34人被杀。
YouTube上一个视频显示，一些示威者在街上遇到阿盟观察团成员，他们高呼“我们希望得到国际社会保护”，并请求观察团成员走近冲突极为激烈的Baba Amr地区。
在一名男子向阿盟观察团一名成员喊叫，要求其重复传达给观察团总部的话时，传来枪声。
该男子抓住这位未被证实身份的疑似观察团成员的衣服，大喊道：“你告诉观察团总部，因为枪击你不能走到第二条街。你怎麽不对我们说这些？”（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。