〔日本数据〕11月受薪者整体现金收入同比减少1.0%,为两个月来首降

标题新闻：IMF发言人称未见货币战临近的明确迹象，希望20国集团今年重申对自由公平贸易的承诺
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路透东京12月28日电---日本厚生劳动省周三公布的数据显示,11月受薪者整体现金收入较上年同期减少1.0%,为两个月来首次下降,表明一些企业因担忧全球经济前景和日圆升值,因而采取谨慎态度.
11月特别加给较去年同期锐减22.4%,为去年2月下降26.1%以来的最大降幅,因一些企业控制支出.特别加给在冬季奖金中占绝大部分.
员工通常一年内两次收到奖金,分别是在夏季和12月.不过也有一些企业在11月派发奖金.
正面迹象是,11月加班工资较上年同期增长1.3%,为连续第三个月增加,该指标为衡量企业活动力道的指标.
以下为月度薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数以及员工人数等初步数据细节:
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11月 11月 10月
薪资(日圆) (年变动率%)
整体现金薪资 276,218 -1.0 0.0*
每月薪资 264,264 +0.3 -0.2*
-经常性薪资 245,212 +0.3 -0.4*
-加班工资 19,052 +1.3 +2.9*
-特别加给 11,954 -22.4 +7.4*
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员工人数(百万人)
整体人数 44.607 +0.6 +0.5*
一般雇员 32.154 +1.2 +0.2*
兼职员工 12.452 -0.8 +1.3*
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注:"*"代表修正值.(完)
参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站,网址为(here )
--编译 郑茵;审校 戴素萍
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路透2月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.4 8 330.7 11 * 3月 327.4 22 327 4 * 4月 319.5 49 317.8 44 * 5月 314.6 138 311 115 * 6月 310.5 525 305.3 547 * 7月 307.7 4,496 303 1,645 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
美国劳工部周四公布，一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 美国商务部公布，美国12月趸售库存较前月增加1.0%，预估为增长1.0%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核