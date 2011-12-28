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货币新闻 | 2011年 12月 28日 星期三 09:52 BJT

〔日本数据〕11月受薪者整体现金收入同比减少1.0%,为两个月来首降

路透东京12月28日电---日本厚生劳动省周三公布的数据显示,11月受薪者整体现金收入较上年同期减少1.0%,为两个月来首次下降,表明一些企业因担忧全球经济前景和日圆升值,因而采取谨慎态度.

11月特别加给较去年同期锐减22.4%,为去年2月下降26.1%以来的最大降幅,因一些企业控制支出.特别加给在冬季奖金中占绝大部分.

员工通常一年内两次收到奖金,分别是在夏季和12月.不过也有一些企业在11月派发奖金.

正面迹象是,11月加班工资较上年同期增长1.3%,为连续第三个月增加,该指标为衡量企业活动力道的指标.

以下为月度薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数以及员工人数等初步数据细节:

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11月 11月 10月

薪资(日圆) (年变动率%)

整体现金薪资 276,218 -1.0 0.0*

每月薪资 264,264 +0.3 -0.2*

-经常性薪资 245,212 +0.3 -0.4*

-加班工资 19,052 +1.3 +2.9*

-特别加给 11,954 -22.4 +7.4*

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员工人数(百万人)

整体人数 44.607 +0.6 +0.5*

一般雇员 32.154 +1.2 +0.2*

兼职员工 12.452 -0.8 +1.3*

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注:"*"代表修正值.(完)

参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站,网址为(here )

--编译 郑茵;审校 戴素萍

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