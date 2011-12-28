〔中国热股〕燃气股早盘涨幅居前,因天然气价格改革试点启动

路透上海12月28日电---中国A股市场上燃气股周三早盘纷纷大幅上涨,因国家发改委宣布自本周起在广东和广西开展天然气价格改革试点,显示国内天然气市场化定价改革拉开序幕.

开盘7分钟,长春燃气(600333.SS)涨7.67%,或0.49元,报6.88元;大通燃气(000593.SZ)则涨停,报5.97元.

中国宣布26日起在广东、广西开展天然气价格形成机制改革试点,试点是将现行以"成本加成"为主的定价方法,改为按"市场净回值"方法定价,但发改委预计总体上不会推高两地天然气价格.[ID:nCN1308234]

中国现行的天然气价格分为出厂价、管输费、城市门站价和终端用户价四个环节,定价以行政为主市场为辅,由政府部门根据生产与供应成本再加合理利润确定,基本上是成本加成法.(完)