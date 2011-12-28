〔中国热股〕燃气股早盘涨幅居前,因天然气价格改革试点启动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月28日电---中国A股市场上燃气股周三早盘纷纷大幅上涨,因国家发改委宣布自本周起在广东和广西开展天然气价格改革试点,显示国内天然气市场化定价改革拉开序幕.
开盘7分钟,长春燃气(600333.SS)涨7.67%,或0.49元,报6.88元;大通燃气(000593.SZ)则涨停,报5.97元.
中国宣布26日起在广东、广西开展天然气价格形成机制改革试点,试点是将现行以"成本加成"为主的定价方法,改为按"市场净回值"方法定价,但发改委预计总体上不会推高两地天然气价格.[ID:nCN1308234]
中国现行的天然气价格分为出厂价、管输费、城市门站价和终端用户价四个环节,定价以行政为主市场为辅,由政府部门根据生产与供应成本再加合理利润确定,基本上是成本加成法.(完)
--发稿 林琦; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。