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中国财经报道 | 2011年 12月 28日 星期三 10:17 BJT

〔标题新闻〕美国税局新规澄清可抵扣税款的资产维修与不可立即抵税的资产改良间的差异

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E7NR6Q7]

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