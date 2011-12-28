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货币新闻 | 2011年 12月 28日 星期三 10:30 BJT

〔中国公开市场〕一级交易商未报三个月央票需求,明日或停发--业内人士

路透上海12月28日电---业内人士周三透露,中国央行公开市场一级交易商未报三个月央票需求,该期限央票明日可能停发.因年底银行资金吃紧,并且该期限央票收益率投资吸引力欠佳.

"没什麽需求,现在七天回购利率都接近5%,三个月期央票收益率才3.1618%."华东一银行交易员表示,"银行年底资金紧张,没兴趣去投央票."

该交易员并指出,年底银行资金偏紧,而回购利率全线上行,让三个月期央票投资价值锐减,再加上一二级市场利差倒挂,银行对其几无需求,央行停发也在情理之中.

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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